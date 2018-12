Alessandria, De Luca è tornato. Due gol pesanti per invertire la tendenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol all'esordio nel successo contro la Juventus Under 23 lasciava presagire ben altro campionato per Manuel De Luca e per l'Alessandria, fermo al 15° posto della classifica di Serie C dopo sedici giornate di campionato, un risultato tutt'altro che prevedibile ai nastri di partenza. Ma i due gol nelle ultime due gare hanno proiettato i piemontesi in una situazione di classifica leggermente più tranquilla e certificato il ritorno ai suoi livelli del centravanti scuola Toro, che i granata tengono d'occhio con attenzione visti i numeri collezionati nelle giovanili del Toro e le qualità indiscusse che ha dimostrato d'avere. Specialista dei gol pesanti, dopo quelli che hanno regalato sei punti ai grigiorossi contro Juve e Arzachena, nel giro di tre giorni ne sono arrivati altri due di importanza capitale, contro Arezzo e Novara, ora ha tutte le intenzioni di far risalire l'Alessandria in posizioni più tranquille.