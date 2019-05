Alessandria, De Luca: "Stagione positiva. Futuro? Ipotesi Serie B"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Con l'Alessandria si è ritagliato un ruolo da protagonista nel campionato di Serie C. Il futuro di Manuel De Luca è però colorato del granata del Toro. Di questo il giovane attaccante ha parlato ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com: "Sento di essere migliorato sotto ogni punto di vista. Avevo tanta voglia di esprimere il mio potenziale insieme agli altri ragazzi giovani incontrati qui. Futuro? Non so ancora cosa accadrà, aspetto che il mio agente vada a parlare col Torino per capire che intenzioni hanno. Dopo un campionato positivo in Serie C potrei mettermi alla prova in una squadra di Serie B”.