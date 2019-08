Intervistato da Tuttosport il presidente dell’Alessandria Luca Di Masi ha annunciato altri due colpi di mercato per provare a sfidare la corazzata Monza: “Avevamo programmato ancora tre over, uno per reparto, e un under in difesa. Avrei scommesso che l'attaccante sarebbe stato l'ultimo dei tre e, invece, è stato il primo. Il reparto offensivo è al completo. Ora abbiamo alcune idee concrete, ma non ancora trattative vicine alla firma. - continua Di Masi - Il Monza è sicuro che le vincerà tutte? Anche noi ci proveremo. Anche l'Alessandria vuole vincere".