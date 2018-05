Alessandria, Di Masi annuncia: “Marcolini non resterà”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di una conferenza stampa il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi ha annunciato l'addio del tecnico Michele Marcolini che non guiderà la squadra nella prossima stagione: "Ci siamo incontrati, lo ringraziamo moltissimo per come ha lavorato e per i risultati che ha portato, ma non ci siamo trovati sul progetto. - ha spiegato il numero uno grigio – Non era possibile incontrarci”. Resterà invece il direttore sportivo Massimo Cerri.