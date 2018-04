Alessandria, Di Masi: "L'obiettivo è lasciare questa categoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttoc.com il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi ha parlato dei suoi cinque anni alla guida del club piemontese e del sogno promozione: “All'inizio eravamo troppo brutti per essere veri, la squadra dell’anno scorso non era stata smantellata, ma rinforzata. Qualche errore c’è stato nelle scelte, sicuramente anche mio, ma siamo rimasti in corsa. Dopo aver interrotto il rapporto con mister Stellini e il direttore Sensibile i risultati sono arrivati, credo che ci fosse un blocco mentale prima che ci opprimeva. Adesso i punti arrivano e siamo contenti, ma restiamo con i piedi per terra Marcolini? Ha grandi meriti al pari del direttore Cerri, ll nostro mercato non è stato semplice con otto entrate e otto uscite, dove ha preso gli interpreti giusti. E i giocatori sono stati bravi, adesso il mister riesce a fare un buon turnover ma riusciamo a mantenere alta la qualità della squadra. - continua Di Masi parlando della Serie B e della Coppa Italia di C - Speriamo innanzitutto che sia una bella festa. Sarebbe importante vincere il trofeo, anche per il fatto che ci consentirebbe di partire dagli ottavi dei playoff. L’obiettivo è togliersi da questa categoria, la C deve essere rivista, non è possibile che ci siano squadre che spendano cifre altissime e altre no. Oggi c’è disparità e costi insostenibili, perché alla fine non ci sono entrate, tanti club saltano, oppure bravi presidenti che durano poco e si stancano”.