© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Luca di Masi, presidente dell’Alessandria, ha parlato ai colleghi de La Stampa del percorso finanziario del club grigio nei sei anni della sua gestione. Una situazione debitoria sanata il 28 febbraio di quest’anno. “Il club aveva 2.150.000 euro di debiti, di cui 1.150.000 da Equitalia, 800.000 verso i fornitori e 300.000 con i dipendenti. Adesso la situazione è pulita e ne vado fiero”. La Serie B farebbe svoltare i conti. “Mi veniva da ridere quando sentivo dire che i grigi ‘non volevano salire’. Forse succedeva quando non c’era Sky. I diritti tv possono essere determinanti per mettere a posto i conti. In Serie C invece è molto difficile che le società riescano a chiudere in pari”.