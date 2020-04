Alessandria, Di Masi: "Non si giocherà Wimbledon, è impensabile termini la Serie C"

Dalle colonne de La Stampa, ecco il parere del presidente dell'Alessandria Luca Di Masi, circa i rumors emersi sul prossimo campionato di Serie C: "Non ci sono le condizioni per tornare a giocare. Non si giocherà il torneo di Wimbledon, è impensabile termini la Serie C. Circa le proposte per promozioni e retrocessioni? Allo stato attuale non ci sono le condizioni per esprimere dei giudizi perché si tratta di una proposta e nulla più. Tutto verrà deciso a tempo debito e nelle sedi competenti".