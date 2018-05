Alessandria, Di Masi: "Seconde squadre sì ma con regole certe"

© foto di Fabrizio Pozzi

Luca Di Masi, presidente dell'Alessandria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport sul prossimo inserimento delle seconde squadre in Serie C: "Con regole molto chiare. Che, adesso, non ci sono. Quante saranno? Tre o quattro? Faranno classifica? A mio giudizio sì, ma non devono essere fuori classifica. Altrimenti provate a immaginare un Pisa-Alessandria all'ultima giornata e il Livorno, in corsa per la B come le altre due, che trova una squadra B che non dà punti. Non ha senso: prima mettiamo nero su bianco tutti i criteri e i meccanismi, che devono essere condivisi anche con la Lega di B, non molto favorevole. Non servono riforme spot, anche in questo la Lega di deve crescere",