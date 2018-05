Alessandria, Di Masi sulle squadre B: "Servono regole ferree"

Fonte: TuttoC.com

L'onda lunga delle dichiarazioni di Alessandro Costacurta sull'introduzione delle seconde squadre già a partire dal prossimo campionato non si ferma. Ai microfoni di TuttoC.com è intervenuto anche il presidente dell'Alessandria, Luca Di Masi, a commentare le parole del subcommissario della Figc: "Ne abbiamo parlato nell'ultimo consiglio di Lega e in assemblea. Intanto le cose devono essere fatte in maniera corretta, bisogna parlarne e mettere a punto le regole: la fretta porta solo a fare errori. Non si può quindi ridurre il tutto a due battute ma bisogna approfondire in modo importante. Bisogna prevedere dei paletti importanti: io non sono contrario che le squadre B vengano introdotte nel campionato di Serie C, ma le regole devono essere ferree. E queste non sono ancora state approfondite del tutto".

E' una decisione che comunque porterà risvolti positivi secondo il numero uno dei grigi: "Credo che non deprezzeranno il prodotto ma attireranno sponsor e Tv. Il brand Serie C potrebbe anche crescere grazie alle seconde squadre". Ma Di Masi ribatte costantemente sul punto della regolamentazione: "Si parla già di promozioni e retrocessioni, ma sappiamo benissimo che nel primo caso andrebbero a finire in Serie B e non so quanto questa categoria sarebbe aperta al loro ingresso. Il territorio poi ci perderebbe perché non ci sarebbero più promozioni come quelle di quest'anno, di Livorno, Padova e Lecce, ma salirebbe una squadra che già è radicata, come può essere una Juve B o un Inter B o una Roma B. Se invece dovessero retrocedere in D perderebbero lo status di professionisti e anche in questo caso non credo che le squadre di Serie A ne sarebbero contente. Questi sono sono alcuni temi: ci sarà da affrontare anche quelli legati alla lista dei giocatori o alle tasse che dovranno essere pagate alla Lega Pro".