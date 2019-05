Fonte: TuttoC.com

Nell'era dei tre punti il pareggio non è più considerato una mezza vittoria, per ovvie ragioni numeriche. Ma il segno X spesso può salvare una stagione. È il caso dell'Alessandria, squadra che ha ottenuto ben 18 pareggi in questo campionato. L'ultimo risale alla sfida contro il Cuneo, il 23 marzo. Ma grazie ai 18 punti conquistati, i piemontesi si sono qualificati per i prossimi playoff.