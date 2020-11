Alessandria, Gregucci rimane... per ora. Squadra punita con allenamento nel giorno libero

Una situazione non positiva quella che si sta vivendo in casa Alessandria, con la squadra che sabato ha perso anche il big match contro il Renate. Si è molto spesso parlato della posizione di mister Angelo Gregucci, in bilico ma per ora fermo al suo posto: la società, infatti, come riferisce Tuttosport, ha per il momento optato per andare avanti con il tecnico, dopo una notte di riflessioni, ma ha punito la squadra... con un allenamento.

Situazione un po' paradossale, ma nel giorno che i grigi avrebbero avuto libero, patron Luca Di Masi ha imposto un allenamento mattutino.

Ma la svolta, comunque, non arriva...