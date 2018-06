Alessandria, idea Prina per la panchina dei Grigi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'Alessandria in fase di rivoluzione, con tanti cambiamenti che si prospettano imminenti per la prossima stagione. A partire dal tecnico. Il club è molto attivo per cercare un profilo idoneo che sappia guidare un mix tra giovani e “anziani”, e il profilo che secondo La Stampa risponde a questi requisiti è quello di Luca Prina, fino al 30 giugno sotto contratto con il Chievo Verona, dove sta allenando la formazione Primavera. Potrebbero esserci sviluppi a breve.