Alessandria, in bilico la posizione di Gregucci. Il mister: "Nessun confronto con la società"

Decisamente sottotono l'avvio di stagione di un'Alessandria che, come ogni anno, pare essere la maggior candidata alla promozione in B. Cinque punti in sei gare, con la posizione di mister Angelo Gregucci in bilico.

Ieri, dopo il ko contro il Grosseto, queste le sue parole, riprese da grigionline.com: "GÈ un momento delicato e penso che sia anche difficile analizzare una gara come questa. Ognuno può dire la sua ed io accetto serenamente. Non ho ancora avuto alcun confronto con la società. Ma, ripeto, sono convinto ad andare avanti, perché sicuramente girerà".