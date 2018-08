Alessandria, le strategie del mercato ruotano attorno a Gonzalez

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Un reparto offensivo poco prolifico, un attacco che è il tallone di Achille di una ringiovanita Alessandria, che avrà tempo fino a sabato per poter apporre innesti alla rosa di mister D'Agostino, salvo che il club non decida poi di operare sul mercato svincolati.

Ma l'intenzione sembra quella di agire quanto prima, tanto che il DS Cerri ha giocato a scoperte e ha fatto sapere di essere a colloquio con Claudio Santini dell'Ascoli, club con il quale sono fitti i contatti (ricordiamo che la B adesso potrà compiere operazioni in uscita verso la C, il cui mercato chiuderà sabato prossimo), ma di aver aperto anche una trattativa con Mattia Montini, lo scorso anno a Livorno. A ogni modo, tutto dipenderà dal futuro del talentuoso - e per i grigi quasi indispensabile - Pablo Gonzalez: l'intenzione del club era quella di alleggerire il monte ingaggi, e il bomber era in uscita solo per questa considerazione, ma adesso non è più da escludere la sua permanenza in Piemonte, con conseguenti cambi sulle strategie di mercato e un possibile sguardo a pedine "under". Su di lui era forte l'interesse del Novara, che dovrà prima risolvere l'intricata situazione legata a Sansone e capire se, con l'arrivo di Cacia, Gonzalez sia davvero utile alla causa.