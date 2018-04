Alessandria, Marcolini: “Con la Viterbese non difenderemo il vantaggio”

L'Alessandria oggi riceverà la visita della Viterbese per la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C. Si parte dall’1-0 con il quale i piemontesi hanno vinto all’andata e il tecnico dei grigi Michele Marcolini, nella conferenza stampa di ieri, ha detto: “C’è entusiasmo e voglia di affrontare questo match, la preparazione è filata via liscia con un atteggiamento ottimale come sempre dei ragazzi. Speriamo che il campo ci possa dare il risultato che speriamo”.

La vittoria per 1-0 all’andata, però, non rappresenta un risultato da amministrare. “Abbiamo avuto recenti esempi che cercare di estremizzare la difesa del vantaggio non è il modo migliore per affrontare questo tipo di partite. La nostra idea è quella di affrontare la gara con equilibrio e voglia di imporci senza lasciare spazi agli avversari, cercando di attaccare quando possibile senza fare calcoli o cambiare atteggiamento solo per difendere quel piccolo vantaggio che siamo stati bravi ad ottenere a Viterbo. In più avremo una grande spinta dal pubblico e dovremo caricarci con la nostra per avere quell’energia in più che ci permetterà di andare oltre l’ostacolo”, le parole dell'allenatore.