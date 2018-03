Alessandria, Marcolini: "Finale primo obiettivo. Non ci accontentiamo"

Il tecnico dell'Alessandria Michele Marcolini ha parlato dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Pontedera che ha regalato la finale di Coppa Italia Serie C ai grigi: “Mi aspettavo una gara simile visto che i toscani hanno trovato equilibri importanti e sono in serie positiva. Non è facile giocare contra squadre organizzate, è capitato anche me di fare partite come quella che hanno fatto loro. La posta in palio poi era alta e un po' di nervosismo era prevedibile, alla fine siamo usciti vincitori e abbiamo conquistato un primo importante obiettivo stagionale. Ora però non vogliamo accontentarci, vogliamo portare a casa questo trofeo che ci darebbe non solo morale, ma anche un vantaggio nei play off. - continua Marcolini come riporta Grigionline.com - Vannucchi? Sono contento che si sia ripreso quello che questo campo gli aveva un po' tolto. Un altro ragazzo che sta dimostrando la sua affidabilità, si è ripreso benissimo dall’infortunio, lavora alla grande ed è giusto che si prenda tutti i titoli”.