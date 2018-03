Alessandria, Marcolini: "Messo l'atteggiamento di chi vuole vincere"

Il tecnico dell’Alessandria Michele Marcolini ha commentato in conferenza stampa la sfida vinta contro l’Olbia. Ecco quanto riportato da TuttoC.com: “L’Olbia ha prodotto qualche azione pericolosa sulle fasce nel primo tempo ma non è arrivata in area con molti uomini. Sono contento della partita dei miei ragazzi, abbiamo fatto il primo quarto d’ora del secondo tempo sotto i nostri standard. Era nell’aria che potesse succedere qualcosa sbagliando tecnicamente e senza le distanze giuste. Ma, dopo il gol subìto, siamo stati bravi mettendo l’atteggiamento di chi vuole vincere. Chi è entrato ha dato una grandissima mano ed è stato importante per dare carattere quando ce n’era bisogno. Era importante sistemare le distanze che non erano corrette. Ma non bisogna dimenticare che anche oggi l’approccio alla gara era stato perfetto con un gol annullato ed altre azioni importanti. Non sempre è facile, quando si arriva da così tante partite positive, approcciare bene le gare. Ancora complimenti alla serietà dei ragazzi”.