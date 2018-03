Alessandria, Marcolini: "Non l'abbiamo chiusa quando potevamo"

Il tecnico dell’Alessandria Michele Marcolini ha commentato così la gara pareggiata per 2-2 contro la Giana Erminio: ““Abbiamo avuto il torto di non chiuderla quando potevamo. Loro sono una squadra che, come ci aspettavamo, attacca con tanti uomini. L’avevamo preparata così ed infatti ci siamo trovati sul 2-0 con la possibilità di chiuderla. Non è stato così ed abbiamo cominciato a perdere le distanze. Nel secondo tempo loro hanno cambiato qualcosa ma, a parte questo, siamo arretrati un po’. Abbiamo provato a metterci col 4-4-2 perché arrivavano con troppa facilità sugli esterni. La partita era aperta e sono stati più bravi di noi a fare gol. Abbiamo avuto tante occasioni, ma il loro portiere è stato bravo oppure noi abbiamo peccato di mira. Dispiace...”.

Alcune decisioni arbitrali non hanno convinto. “Forse siamo stati un po’ danneggiati, due episodi nei quali potevamo ottenere di più. Ma l’arbitro non ha deciso così e ne prendiamo atto. Certo fa specie il giallo a Marconi, visto che il contatto c’è stato. Il risultato muove la classifica, ma è normale che adesso bruci. Soprattutto perché non siamo riusciti a chiudere la partita”, riporta TuttoC.com.