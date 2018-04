Alessandria, Marcolini: "Prestazione da squadra matura"

Immediatamente al triplice fischio del direttore di gara, in casa Alessandria, dopo la vittoria nella finale di andata di Coppa Italia Serie C, sul campo della Viterbese, parla mister Michele Marcolini, ai microfoni di Rai Sport: "Sono felice, ho visto una prova da squadra matura, siamo venuti qui a fare la gara e questo successo è stato davvero importante. Ora massima attenzione anche per il ritorno, alla Viterbese non si può concedere niente, quindi anche il ritorno dovremo considerarlo come gara secca".