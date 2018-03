Alessandria, Marcolini: "Vogliamo il terzo posto. Oltre la Coppa Italia"

A margine della premiazione della Panchina d'Oro il tecnico dell'Alessandria Michele Marcolini ai microfoni di TuttoC.com ha parlato del momento della squadra: “Stiamo andando bene, siamo reduci da una bella vittoria ad Olbia, una prestazione che sottolinea il nostro buon momento e sono contento. Adesso arriva il momento più difficile e dobbiamo farci trovare pronti. Dobbiamo fare più punti possibili, raggiungere il terzo posto sarebbe una grande cosa. Naturalmente abbiamo anche la Coppa Italia, in caso di vittoria è come se arrivassimo terzi automaticamente. Ce la metteremo tutta. - conclude Marcolini parlando delle rivali per la promozione diretta - Lo scontro diretto ha avuto un peso specifico, anche perché il Livorno sembra essersi ripreso. Anche la vittoria di Viterbo è stata fondamentale. Comunque ritengo che sarà una lotta a due fino alla fine".