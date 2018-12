© foto di Andrea Rosito

L’Alessandria guarda alla Serie B per rinforzare il reparto offensivo a gennaio. L’obiettivo, come riporta La Stampa, è l’esperto Alain Baclet del Cosenza. Un obiettivo difficile da raggiungere e per arrivare al quale è necessario che si incastrino più tasselli al posto giusto. L’unico punto interrogativo è legato all’età del calciatore che contrasterebbe con la nuova politica societaria dei piemontesi basata sul ringiovanimento della rosa.