Alessandria, pronto un annuale con opzione per Lopez

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport l'Alessandria avrebbe trovato l'accordo con l'ormai ex tecnico della Lucchese Giovanni Lopez. I piemontesi attendono solo che l'allenatore si liberi, il rapporto coi toscani termina a fine giugno, per poi fargli firmare un accordo annuale con opzione per la stagione successiva.