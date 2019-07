Alessandria, si lavora al ritorno di Simone Ciancio

© foto di Federico Gaetano

Simone Ciancio, dopo sette anni, potrebbe tornare a vestire la maglia dell'Alessandria. Secondo quanto riportato da grigionline.com, il club piemontese sta dialogando col Catania, con il quale Ciancio ha ancora un anno di contratto. Per ora la trattativa è in fase iniziale, ma potrebbe evolvere in tempi brevi.