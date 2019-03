Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'1 marzo

JUVENTUS, ZIDANE PER IL DOPO ALLEGRI. INTER-ICARDI: TUTTE LE IPOTESI DAL RINNOVO ALLA PARTENZA. DZEKO E LUKAKU LE ALTERNATIVE. MILAN, REBUS CUTRONE. HALLFREDSSON TORNA A UDINE. TOLOI RINNOVA CON L'ATALANTA. Come ogni Primavera da almeno un paio d'anni a questa parte, torna in dubbio...