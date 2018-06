Alessandria, tre profili per il dopo Marcolini

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Sono tre i profili che in questo momento l'Alessandria sta prendendo in considerazione. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com si tratta di Giovanni Lopez della Lucchese, Gianluca Grassadonia in uscita dalla Pro Vercelli e Federico Coppitelli giovane tecnico del Torino Primavera.