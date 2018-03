Alessandria, Vannucchi: "Finale di Coppa Italia un bel traguardo"

Fonte: TuttoC.com

Gianmarco Vannucchi, portiere dell'Alessandria, ha parlato dopo il successo ottenuto sul campo del Pontedera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: "In entrambe le partite abbiamo giocato all'attacco e bastava un piccolo errore o un episodio per poter compromettere la qualificazione, siamo stati bravi a rimanere compatti e non concedere spazi ai nostri avversari. Nei rigori siamo riusciti a segnare e sono arrivate le mie parate, una sorta di ciliegina sulla torta. I rigori? non conoscevo come tiravano i miei avversari, ho scelto di buttarmi a destra d'istinto in funzione del piede con cui calciavano i giocatori del Pontedera ed è andata bene. Ci godiamo questo traguardo, è sempre importante arrivare in finale di qualsiasi competizione si tratti e ci giocheremo le nostre carte. Il rapporto con i tifosi è sempre stato ottimo, naturalmente quando vinci c'è entusiasmo e fiducia, dovremo sfruttare questo successo per affrontare con entusiasmo il proseguo del torneo".