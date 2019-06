Alessandro: "Mi sento una ruota di scorta. Dal Cesena nessuna chiamata"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Danilo Alessandro, attaccante classe ‘88, si aspettava maggior riconoscenza dal Cesena dopo aver contribuito con 18 reti alla promozione dei romagnoli in Serie C e invece al momento non ci sono segnali per una sua permanenza in bianconero anche nella prossima stagione. “La scorsa estate ero tornato a Cesena solo ed esclusivamente per vincere il campionato e la missione è stata compiuta anche grazie ai miei 18 gol. - esordisce Alessandro a Tuttocesena.it - Sul futuro spero di sbagliarmi, ma i segnali non sono positivi per una mia permanenza qui, mi sento quasi una ruota di scorta visto che a un mese dalla fine del campionato nessuno si è fatto sentire. Capisco che in società abbiano altre questioni prioritarie, ma almeno una chiamata anche breve per rassicurarmi me la aspettavo. Angelini? Avevo capito da tempo che non sarebbe rimasto, ma fino all’ultimo ho sperato il contrario perché secondo me si meritava la conferma dopo il grandissimo lavoro e la promozione. Ma nel calcio la riconoscenza non esiste”.