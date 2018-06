Alessio De Petrillo: "Pronto a tornare ad allenare"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, l’ex tecnico del Prato Alessio De Petrillo ha parlato della sua esperienza al master di Coverciano e della voglia di poter tornare ad allenare gia dalla prossima stagione. Stasera seguirà in Tv la finalissima di Serie C tra Cosenza e Siena pronosticando i silani come favoriti.

Mister, quanto è difficile stare un anno senza allenare?

“E' sempre difficile rimanere fermi ma fermo in realtà non lo sono stato. Non ho allenato, ma ho partecipato al Master di Coverciano, un corso di alta qualità che mi ha arricchito molto”.

Scendiamo per un attimo in campo, stasera c'è Siena-Cosenza per salire in B. Partiamo dal Siena, che lei conosce benissimo...

“Il Siena ha proposto un calcio discreto per tutto il campionato, è partito a fari spenti e si è giovato dell'effetto sorpresa. Può farcela”.

Il Cosenza può approfittare di un Siena che si presenta con molte defezioni in organico?

“Può essere un aiuto ma il Cosenza non deve cullarsi su questo vantaggio, arrivati alla quarantesima partita della stagione, tutti sanno cosa fare, anche i rincalzi".

Un suo pronostico?

"Secondo me vince il Cosenza, mi ha impressionato molto contro il Südtirol".

Dopo l'anno sabbatico, bisogna tornare in panchina...

“Sono pronto, mi piacerebbe allenare al Sud, non ho mai allenato da quelle parti ma ho vissuto la mia infanzia, visto che mio padre Lino ha allenato parecchio al sud. Tanto per intenderci, ho fatto la prima elementare a Nocera, la seconda a Potenza, la terza a Benevento. Quindi conosco i posti, la mentalità della gente, ci andrei ad allenare volentieri”.

Da osservatore privilegiato, tra i giovani di terza serie chi si è messo in mostra quest'anno?

“Occhio a Fantacci del Prato, un talento. È cresciuto molto Capello del Padova, l'ho allenato da ragazzino. Attenzione a Traoré del Pontedera, uno con notevoli margini di miglioramento”.