Allarme Coronavirus. Ad Catania: "Quando c'è di mezzo la salute serve senso di responsabilità"

L'amministratore delegato del Catania Giuseppe Di Natale dalle colonne de La Sicilia ha parlato dello stop dei campionato fino al 3 aprilre dicendosi d'accordo e chiedendo a tutti massima attenzione alle regole emanate dal Governo: "In questo momento bisogna seguire le direttive. Si tratta di un momento assai delicato in cui c’è di mezzo la salute e bisogna avere solo un gran senso di responsabilità dinanzi al pericolo. Mai come in quest’occasione bisogna sperare che tutto funzioni".