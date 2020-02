vedi letture

Allarme Coronavirus. Calcagno (AIC): "Monitoriamo tutta la serie C"

Piacenza-Sambenedettese rinviata. E, nel caso, non ci saranno problemi a rinviare altre gare. Parola di Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Assocalciatori, che in esclusiva a TuttoC.com spiega come il mondo del calcio sta affrontando l'emergenza CoronaVirus.

A Piacenza non si gioca, nel resto d'Italia sì. Com'è la situazione?

"La stiamo monitorando attentamente con la Lega Pro, la FIGC e tutte le altre componenti federali. Da un lato siamo ben consci dell'importanza di questa epidemia ma dall'altro non possiamo creare o essere moltiplicatori di allarmismi. Dipendiamo dagli organi preposti che stanno valutando caso per caso le singole situazioni".

Come quelle di Veneto e Lombardia, le zone più colpite finora.

"Ci sono partite che riguardano queste regioni, siamo in stretto contatto con i calciatori e stiamo monitorando in tempo reale tutte le singole situazioni. È chiaro che non sono interventi che possono essere presi dal calcio: eventuali decisioni verranno prese dagli organi statali, come è stato per Piacenza-Sambenedettese. Quello che possiamo dire al momento è che non ci sono provvedimenti restrittivi sulle altre partite ma gli organi preposti non esiteranno a prenderli se sarà il caso. Noi, intanto, rimaniamo vigili".