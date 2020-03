Allarme Coronavirus. Cesena, Viali: "Altro stop? Il rischio è quello di staccare la spina"

Il tecnico del Cesena, William Viali, non ha accolto in maniera positiva la decisione di rinviare le gare dei gironi A e B anche nel prossimo weekend e, attraverso i microfoni del Corriere di Romagna, ha espresso la sua opinione sul tema: "A differenza di una settimana fa, ero convinto di giocare e questa decisione non mi ha fatto molto piacere. Un primo stop, egoisticamente parlando e senza fare alcuna polemica, poteva essere anche utile per diversi motivi, ma due settimane senza campionato diventano troppe perché il rischio di staccare la spina a livello mentale e nervoso. Per questo motivo, a differenza dei giorni scorsi, costruiremo una settimana tipo immaginando di dover scendere in campo nel weekend".