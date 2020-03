Allarme Coronavirus. Dg Piacenza: "Serve un Piano Marshall per salvare il calcio"

Non usa mezze parole il direttore generale del Piacenza Marco Scianò per descrivere il momento che vive il calcio italiano e le difficoltà che ci saranno quando ripartirà il campionato: "Serve un Piano Marshall per salvare il calcio. - esordisce il dirigente a Libertà - Non sappiamo quando e se ripartirà il campionato, abbiamo tre settimane per trovare una via di uscita. Serve che il governo deve prevedere sgravi fiscali per società e sponsor altrimenti sarà un problema iscriversi al campionato nella prossima stagione. Giovanili? Posso già dire che, a mio avviso, non riprenderanno più".