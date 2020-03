Allarme Coronavirus. Dg Pontedera: "Lungo stop azzera tutto. Inizia un nuovo torneo"

vedi letture

Dalle colonne de Il Tirreno, il Dg del Pontedera Paolo Giovannini ha fatto il punto della situazione, commentando il lungo stop imposto dalla Serie C ai Gironi A e B per l'allarme Coronavirus: "Tre settimane di pausa dal campionato azzerano ogni fatto mentale. Ripartiremo tutti alla pari e gli ultimi risultati in campionato non peseranno sulla nostra condizione psicologica, perché dopo tutti questi giorni senza giocare sarà come se iniziasse un nuovo campionato".