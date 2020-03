Allarme Coronavirus. Ds Gozzano: “Speriamo che con le nuoe misure il contagio rallenti"

Il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com della sospensione dei campionato fino al 3 aprile causa emergenza Coronavirus: “Avevamo messo in preventivo di non giocare anche perché viviamo in una zona in cui i casi sono aumentati esponenzialmente e non aveva senso mettere a rischio l'incolumità dei giocatori. Chiaramente questa decisione rende più difficoltosa l'attività perché significa stare un mese senza partite e senza amichevoli, anche se ci si può allenare. Il 3 aprile vedremo cosa succederà e quali saranno le indicazioni della Lega e del Governo, per capire se si potrà riprendere a giocare. - continua Casella – Ora che la zona rossa è estesa a tutta Italia, quindi le problematiche sono estese a tutti. Gli allenamenti sono concessi, abbiamo delle precauzioni da mettere in atto attraverso il nostro medico sociale, abbiamo disinfettato tutto e i ragazzi utilizzano quattro spogliatoi diversi per mantenere le distanze di sicurezza. Paura? Stiamo vivendo questo momento con preoccupazione come è giusto che sia perché il virus si è propagato con grandissima rapidità. Proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno e speriamo che, grazie a queste misure, il contagio si rallenti per il bene di tutti, della salute e dell'economia”.