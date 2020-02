vedi letture

Allarme Coronavirus. Ds Pro Vercelli: "Opportuno pensare di giocare a porte chiuse"

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha parlato a Tuttoc.com dei rinvii decisi dalla Lega Pro per la diffusione del Coronavirus nelle regioni del Nord Italia: “È una scelta che ha fatto la Lega Pro per quelle che sono le situazioni che si stanno verificando al Nord. Ci atteniamo serenamente. purtroppo poi ci saranno da fare gli straordinari, con tre partite alla settimana. Forse se la situazione non dovesse migliorare, sarebbe opportuno pensare alle porte chiuse. Comunque noi non giudichiamo le scelte, le accettiamo. Certo se dovesse giocare la Serie A a porte chiuse, non vedo perché lo stesso provvedimento non si possa adottare anche in Serie C, pur nella consapevolezza che il calcio a porte chiuse è una soluzione obiettivamente brutta. Ma dover recuperare tante partite è un disastro: lo abbiamo già provato l'anno scorso sulla nostra pelle. Ci sono problemi di organico e diventa tutto più falsato. Ma ci atteniamo alle decisioni della Lega".