Allarme Coronavirus. Ds Pro Vercelli: "Stop? Nessuna lamentela. In NBA si gioca ogni 2 giorni"

“Troppe gare ravvicinate? Non dobbiamo lamentarci. In Inghilterra si gioca ogni tre giorni, nella NBA ogni due”. Parla così ai microfoni di Tuttoc.com il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini facendo il punto sulla situazione in Serie C dove sono state rinviatre tre giornate nei gironi A e B: “Ci si allena tenendo l'attenzione ad alti livelli, sapendo che mercoledì prossimo dovremmo giocare il derby. Perché se domani giocheranno Juve-Milan non dovrebbero eserci problemi a giocarne una a 30 chilometri da Torino, a meno che non arrivi la fine del mondo. - continua Varini – Rispetto ad altre volte, in cui abbiamo vissuto una situazione simile, adesso siamo tutti fermi e quindi tutti giocheremo ogni tre giorni e non credo che dobbiamo lamentarci. In Inghilterra si gioca ogni tre giorni, nel campionato NBA ogni due”.