Allarme Coronavirus. ds Rimini: "Bisogna abbassare i costi per garantire la sopravvivenza"

Ivano Pastore, direttore sportivo del Rimini, ai microfoni di TuttoC.com ha commentato la decisione del Governo di chiudere gli stadi al pubblico fino al 3 aprile: "Partiamo dal presupposto che parliamo di un evento eccezionale, sicuramente ci sarebbero da fare valutazioni differenti in quanto ogni Lega ha le sue necessità. Fermarsi ritengo sia difficile per non dire impossibile, ma le porte chiuse arrecheranno sicuramente ingenti danni economici alle società di serie C".

Le società come possono resistere alla situazione economica?

"Resistere è quasi impossibile, considerato che in questo mese fra turni infrasettimanali e domenicali si chiuderà il campionato. I soli introiti per noi derivano da incassi e sponsorizzazioni, se dunque consideriamo che da qui in poi giocheremo sempre a porte chiuse possiamo considerare chiuse anche le nostre entrate economiche. Credo ci si debba sedere attorno ad un tavolo per trovare una soluzione che permetta alle società di abbassare i costi e garantirsi la sopravvivenza".

Problema coabitazione giocatori come risolverlo?

"Il problema c’è, ma noi come società siamo attenti affinché i nostri ragazzi ottemperino alle direttive comunicate".