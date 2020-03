Allarme Coronavirus. Ds Ternana: "Gli allenamenti cambiano per evitare contagi"

Intervistato da Tuttoc.com il direttore sportivo della Ternana Luca Leone ha commentato la decisione del Governo di sospendere gli eventi sportivi fino al 3 aprile spiegando che la società non fermerà gli allenamenti, ma prenderà tutte le precauzioni del caso al fine di evitare il contagio: “È una cosa che non era mai capitata, la viviamo come tutti con un po' di paura, ma speriamo che tutto si possa risolvere al più presto. È una situazione che ci ha colto impreparati, si tratta di una esperienza surreale. - continua Leone – Per gli allenamenti stiamo prendendo tutte le precauzioni possibili seguendo le indicazioni dei nostri medici. Abbiamo igienizzato gli spogliatoi e vogliamo portare avanti gli allenamenti prendendo le giuste precauzioni, controllando i ragazzi e tutti i tesserati quotidianamente. Non credo sia giusto interromperli. Questo è il primo giorno in cui faremo allenamenti particolari, ad esempio andando in tre alla volta in palestra col preparatore, dividendoci in gruppi. Saremo fermi un mese e quindi gli allenamenti saranno diversi, volti a mantenere la condizione. Porte chiuse? Ci troviamo in una situazione nuova per tutti e ci affidiamo a chi ne sa più di noi per superare questo momento nel migliore del modo. Noi scendiamo in campo per far divertire la gente e non possiamo vivere col terrore che possa succedere qualcosa".