Allarme Coronavirus in Serie C si fermano i Gironi A e B. Ma ora si giocherà a porte chiuse

E' emergenza Coronavirus in Italia, ed ecco che la Serie C prova a fronteggiare la situazione cercando di danneggiare il meno possibile i club che in categoria non godono dei privilegi economici che si hanno nelle maggiori serie italiane. In C i botteghini fanno la differenza, e fintanto si è potuta arginare diversamente l'emergenza, il presidente Francesco Ghirelli, dopo una monca giornata, la 27^, ha optato per il rinvio delle gare delle successive tre giornate nei Gironi A e B, con il C che invece è sceso regolarmente in campo (il Sud Italia, a ora, non ha infatti dovuto fronteggiare l'emergenza che si è vista nel Nord). Ma il campionato deve proseguire, per questo motivo anche la Lega Pro si è adeguata alle normative nazionali, andando nella direzione del "porte chiuse". I primi due raggruppamenti, con il calendario dei recuperi stilato, scenderanno in campo da mercoledì, il Girone C proseguirà il suo corso, uniformandosi agli altri circa il pubblico.