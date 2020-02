vedi letture

Allarme Coronavirus. Juventus, la squadra Under 23 si allenerà a Vinovo e non alla Continassa

Dopo la notizia di un giocatore della Pianese positivo al Coronavirus, la Juventus ha deciso di tutelare la prima squadra visto che domenica scorsa la formazione U23 aveva giocato proprio contro il club toscano. Fra campo e panchina in quell’occasione c’erano infatti diversi giocatori che sono spesso aggregati alla squadra di Maurzio Sarri sia negli allenamenti che nelle gare di Serie A. Per questo il club bianconero, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ha deciso a scopo precauzionale di far allenare le due squadre separatamente con l’U23 che si allenerà a Vinovo e la prima squadra alla Continassa. Inotlre i giocatori della seconda squadra stanno venendo monitorati costantemente anche se nessuno di loro ha manifestato finora sintomi.