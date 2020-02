vedi letture

Allarme Coronavirus: la situazione nel Girone B di Serie C la 27^ giornata. Rinviate 3 gare

Con l'allarme Coronavirus, anche la Serie C ha visto il rinvio di alcune gare previste nel weekend appena trascorso, concentrate maggiormente nel Nord Italia: in principio fu Piacenza-Sambenedettese a essere rimandata, poi hanno fatto seguito Feralpisalò-Carpi e Arzignano-Padova.

Gara che, alla luce dei risultati di quelle giocate nella 27^ giornata del Girone B, non avrebbero dato sostanziali scossoni alla graduatoria: solo la Sambenedettese, in caso di pareggio o vittoria avrebbe potuto superare la Fermana e salire sul treno playoff, il cui ultimo posto utile è occupato proprio dalla truppa marchigiana, che con i rossoblù, data la parità di punteggio, ha però a favore gli scontri diretti.

Di seguito la classifica aggiornata:

Vicenza 61

Reggiana 55

Carpi 53*

Sudtirol 48

Feralpisalò 44*

Padova 44*

Piacenza 41*

Modena 40

Triestina 40

Fermana 33

Sambenedettese 33*

Virtus Verona 32

Cesena 30

Gubbio 28

Vis Pesaro 28

Ravenna 27

Imolese 23

Union ArzignanoChiampo 22*

Fano 21

Rimini 21

* una gara in meno