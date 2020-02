vedi letture

Allarme Coronavirus - Pianese, Romano: "Ho sentito il proprietario del club. È chiuso in casa"

È di questa mattina la notizia della positività di un tesserato della Pianese al Coronavirus. Su questo tema dalle colonne di CalcioNapoli24 si è espresso un tesserato dello stesso club toscano, Antonio Romano: "Sono a Napoli per delle cure e ho saputo questa mattina la notizia del contagio di un mio compagno. Stavo per rientrare in Toscana quando poi il medico mi ha detto di rimanere a casa consigliandoci di rimanere a casa. Stamani, poi, ho sentito anche il proprietario del club e anche lui è chiuso in casa perché sono tutti preoccupati in virtù dei contatti avuti con questo mio compagni"