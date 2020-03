Allarme Coronavirus. Pistoiese, Pisseri: "Perché in B si gioca e in C no?

La Pistoiese continua ad allenarsi in vista del ritorno in campo, al momento previsto per il 15 marzo contro il Novara. Il portiere della squadra di mister Pancaro, Matteo Pisseri, è stato intervistato da TVL per analizzare la situazione in casa arancione: "Questo è un girone molto equilibrato, purtroppo ora siamo costretti ad osservare questo stop anche se non si capisce perché in B si gioca e in C no. Per fare il salto di qualità dobbiamo migliorare l'approccio alle partite perché non sempre è possibile recuperare le partite quando si mettono male. Lo stop forzato deve essere un'opportunità per fare ancora di più gruppo e unirci, ci stiamo allenando con carichi di lavoro importanti per farci trovare pronti quando si tornerà in campo".