Allarme Coronavirus. Pres Reggiana: "Seguiamo le regole per il bene della collettività"

Il presidente della Reggiana Luca Quintavalli ha parlato attraverso i canali social del club chiedendo a tutti di rispettare le indicazioni arrivate dal Governo in modo da minimizzare i possibili contagi da Coronavirus: “Subire non significa soccombere, ma reagire. Vi chiedo di supportare il club e la città di Reggio Emilia vivendo giornalmente nel rispetto delle indicazioni che, noi per primi, osserviamo per il bene della squadra e di tutti. Siamo orgogliosi di seguire le regole perché le scelte fatte per il bene della collettività hanno un valore primario. Un abbraccio virtuale ad Alessandro, a tutti i calciatori, tecnici e collaboratori. La battaglia al Covid-19 non ci spaventa: siamo la Reggiana, siamo reggiani!”