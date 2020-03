Allarme Coronavirus. Reggiana, prolungata di 48 ore la sospensione delle attività sportive

vedi letture

Rimanendo in attesa degli esiti riguardanti gli esami d’accertamento in corso - come da Comunicato Stampa 112 divulgato in data 3 Marzo 2020 - Reggio

Audace F.C. comunica il prolungamento della sospensione cautelativa dell’attività sportiva per ulteriori 48 ore.