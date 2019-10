Allarme Triestina. Milanese tuona: "Chi non da il 100% a gennaio va via"

© foto di Monia Bracciali

Al netto del nuovo allenatore, che con molta probabilità sarà Carmine Gautieri, in casa Triestina c'è una rotta da invertire. Una rotta più mentale che tecnica, la squadra, già forte lo scorso anno, è stata potenziata, ma qualcosa è andato e sta continuando ad andare storto, tanto che la classifica, dopo 9 giornate, parla di 10 punti, arrivati a fronte di 3 soli successi, un pareggio e 5 sconfitte.

Il dito sempre puntato sugli allenatori - Oltre le indubbie capacità mostrate, la scelta estiva di confermare mister Massimo Pavanel in estate, non si è forse rivelata giusta. Pesava molto la disgraziata finale playoff persa contro il Pisa, arrivata dopo un percorso praticamente sempre al top, e qualche malumore successivo a essa, con una sibilato tira e molla che poi si era concluso in quello che pareva essere il migliore dei modi. Ma i risultati di inizio anno non hanno premiato il tecnico, rimpiazzato ad interim con Nicola Princivalli, tecnico della Berretti che tornerà ora in ruoli più defilati nella formazione alabardata; "Ho già comunicato a Nicola Princivalli che tornerà ad essere secondo e non più il primo, ha finito il suo compito di traghettatore", queste le parole dell'AU Mauro Milanese.

Sotto esame anche la squadra - Ma un navigato uomo di calcio come Milanese, sa che le responsabilità non sono da ricercarsi tutte nel mister. Ed è stato chiaro con la squadra: "Non c'è attenzione, concentrazione, non c'è lo spirito da Triestina. Se da qui al mercato di gennaio i giocatori non dimostreranno il loro valore, verrà trovata loro un'altra destinazione". Come si dice, "uomo avvisato"...