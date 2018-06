Altobelli nel mirino dell'Avellino dopo l'addio alla Pro Vercelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Altobelli vuole continuare a giocare in Serie B dopo la dolorosa retrocessione con la Pro Vercelli. Il centrocampista classe ’93 ha un contratto in scadenza nel 2020 e sta valutando alcune proposte. L‘Avellino ha già sondato con una certa insistenza, è uno dei nomi più in evidenza nella lista del club irpino. Ma bisogna prima aspettare le comunicazioni del presidente Taccone sulle novità societarie. Lo riporta Alfredopedulla.com.