© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una sconfitta per la Juventus Under 23, la terza nelle ultime quattro giornate, con un pareggio come unico risultato positivo. A Busto Arsizio vince infatti la Pro Patria, 2-1 grazie alle reti di Le Noci e Boffelli. Inutile, per i bianconeri, il gol di Mokulu a inizio gara. Espulso Alcibiade nelle file della seconda squadra della Vecchia Signora. Con questo risultato, la Pro Patria sale al settimo posto nel girone A di Serie C, mentre la Juve U23 rimane dodicesima.