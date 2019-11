© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

Il centrocampista del Palermo Danilo Ambro, classe ‘99, ha parlato al Giornale di Sicilia dei propri obiettivi, e di quelli di squadra, e della scelta di tornare nella propria città dicendo addio alla Juventus: “Fino a due anni fa andavo sempre allo stadio e da piccolo ero stato anche raccattapalle, sognavo da sempre di vestire la maglia della mia città ed è una cosa indescrivibile. La partita che porto dentro è il 3-1 nel derby col Catania nel 2010 quando segnò una tripletta Pastore, uno dei miei idoli assieme a Ilicic, mentre in generale mi piace anche Kakà del Milan e mi ispiro, esagerando, a Pogba. - continua Ambro – Quando mi ha chiamato il Palermo non ci ho pensato due volte, per me era un sogno che si realizzava e non ho alcun rimpianto di non essere rimasto alla Juventus (Ambro in estate era stato aggregato alla squadra U23 NdR). Il Palermo è il Palermo. Serie A? È un sogno che può diventare un obiettivo, questa piazza deve tornare nella massima categoria e può farlo in 3-4 anni”.