Anche il Padova si inserisce nella corsa a Melchiorri del Perugia

Tra i nomi più quotati per il mercato invernale c'è sicuramente quello dell'attaccante del Perugia Federico Melchiorri, in uscita dal club umbro.

Il giocatore piace in Serie B - categoria dove vorrebbe rimanere (Pescara ed Entella ci fanno un pensierino) -, ma anche la Serie C lo corteggia: non solo il Vicenza, infatti, ha messo nel mirino il giocatore. Come riferisce trivenetogoal.it, sul classe '87 è piombato anche il Padova, dove ha già giocato in passato.